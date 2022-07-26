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Источники сообщили о возвращении Бритни Спирс к музыкальной карьере

Page Six: Бритни Спирс запишет песню с Элтоном Джоном и вернется к музыкальной карьере
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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
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Американская певица Бритни Спирс планирует вернуться в шоу-бизнес с совместной композицией с Элтоном Джоном Tiny Dancer. Издание Page Six со ссылкой на источник 25 июля рассказало, что исполнители тайно записывают трек на студии Universal Music в Беверли-Хиллз.

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«Они уже сыграли ее для людей на своем звукозаписывающем лейбле, и все сходят с ума. Это так хорошо. <…> Бритни официально вернулась. Она вернулась к работе, и она очень взволнована», — рассказал собеседник издания.

В июне Спирс вышла замуж за тренера и модель Сэма Асгари. На мероприятии присутствовало около 100 гостей. Из числа родственников 40-летней артистки присутствовал только ее брат Брайан.

Пара познакомилась шесть лет назад на съемках клипа. В сентябре прошлого года Спирс объявила о помолвке с избранником.

В апреле Спирс объявила о своей беременности, однако спустя месяц стало известно, что у нее произошел выкидыш. Тогда пара заявила, что будет пытаться вновь зачать ребенка.

В ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, которая продолжалась практически 14 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки, отмечает «Газета.Ru».

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