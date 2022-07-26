Директора Тюменской филармонии наказали за детские обмороки

Директора Тюменской филармонии привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что на одном из концертов участвовавшим в нем детям стало плохо. Региональная прокуратура во время проверки пришла к выводу, что при проведении мероприятия права и законные интересы несовершеннолетних были нарушены.

«Наш город» поясняет, что 24 мая в филармонии состоялся концерт, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. В нем участвовали 150 детей. В ходе мероприятия 17 из них пожаловались на недомогание, некоторые упали в обморок.

Учреждение культуры не приняло достаточных мер для обеспечения безопасности на концерте такого крупного масштаба. Также не было никаких организационно-распорядительных документов.

Прокуратура установила, что филармония не имела и документа, регламентирующего условия безопасности детей.

Позже в адрес директора департамента культуры было направлено представление. Директору объявили выговор. Также был составлен документ об организации и проведении мероприятий с участием детей.