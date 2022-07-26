В Кремле высоко оценили операцию ФСБ по предотвращению угона самолетов

В Кремле высоко оценили операцию Федеральной службы безопасности (ФСБ), не допустившей угон российских боевых самолетов. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая», — сказал Песков на брифинге.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно в понедельник, 25 июля.

Ведомство обнародовало переписку о планах угнать воздушные суда, из которых следует, что сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских военных летчиков за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза. Их склоняли осуществить перелет и посадку самолетов на контролируемые украинской армией аэродромы.

Кроме того, украинские военные в ходе провалившейся операции раскрыли данные о присутствии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в населенных пунктах на своей территории. Эти сведения помогли Вооруженным силам РФ ударить по ряду украинских военных объектов.

Из материалов ФСБ также следует, что в операции украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ участвовал главный расследователь издания Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев. Он через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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