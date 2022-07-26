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ВСУ обстреляли психиатрическую больницу в Донецке

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 26 июля, обстреляли психиатрическую клиническую больницу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В Донецке после обстрелов загорелась нефтебаза. Онлайн спецоперации 26 июля
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«Под обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19», — написал градоначальник у себя в Telegram-канале.

По его словам, обстрелы привели к разрушениям городских зданий и ранениям среди мирных жителей. В настоящий момент информация о масштабе нанесенного ущерба уточняется.

После случившихся в этот день обстрелов Донецка со стороны ВСУ в Буденновском районе региональной столицы начался крупный пожар на нефтебазе.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики обстреляли Донецк. По городу были выпущены 15 ракет из БМ-21 «Град».

25 июля первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины. В этот же день мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирный житель погиб при обстреле украинскими боевиками поселка Стальсбыт в Никитовском районе города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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