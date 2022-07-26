X5 Group запустила пилотный проект фудшеринга в Москве и Челябинске

X5 Group совместно с фондом продовольствия «Русь» и организацией «Фудшеринг» запустила пилотный проект фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся продуктов, пригодных к употреблению, но с истекающим в скором времени сроком годности. Об этом сообщается на сайте ритейлера во вторник, 26 июля.

На первом этапе к проекту подключили несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске.

Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1–2 дней. Затем волонтеры будут забирать продукты из магазина и в течение нескольких часов распределять их по спискам нуждающихся людей, сообщается на сайте kp.ru.

По результатам пилота компания планирует расширить его на большее количество магазинов в других городах России, добавить категории товаров, которые будут передаваться, а также подключить к проекту сеть «Перекресток» и распределительные центры компании, передает НСН.

Ранее, 22 июля, Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России. Такой проект предполагает, что торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.

В ведомстве добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

В министерстве подчеркнули, что сейчас ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию на благотворительность.

По данным исследований, ежегодно в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, напомнили «Известиям» в Минэкономразвития. Помимо гуманитарной стороны вопроса, утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга, сказали там.