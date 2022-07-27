Секретная игра третьего тура викторины «Лига Знаний» состоится 30 июля

Всероссийская интеллектуальная викторина «Лига Знаний», организованная Российским обществом «Знание», приглашает всех желающих принять участие в секретной игре 30 июля 2022 года. Команда-победитель секретной игры сможет попасть сразу в Гранд-финал сезона, минуя все этапы отбора. Как всегда, игра пройдет в режиме онлайн.

По условиям «Лиги Знаний», помимо основных отборочных туров, в которых соревнуются команды, трижды в год проходит секретная игра. Баллы, набранные в секретной игре, не суммируются с общими баллами сезонного рейтинга команд. Победившая в секретной игре команда проходит в Гранд-финал без дальнейших отборочных игр, но сможет принять в них участие по желанию, без начисления баллов.

Дату проведения секретной игры командам сообщают за две недели, а ее задания остаются тайной до самого стартового гонга. Какими будут задания новой секретной игры, остается только догадываться.

В прошлой секретной игре, которая состоялась 19 марта 2022 года, приняло участие 203 команды из 96 городов. Известно, что были вопросы на знание культуры и искусства, фильмов, музыки, мира авто и спорта, логические задачи и любимые всеми ребусы, а также задания на умение пользоваться картами. При этом команды могли искать ответы в интернете, но для того, чтобы понять, что именно искать, участникам понадобились логика, эрудиция, жизненный опыт, а также – скорость, ведь на поиск ответа давалась 1 минута. «Нам было очень интересно. То, что можно было гуглить ответы, не так уж облегчало задачу участников, ведь важно было правильно поставить вопрос», — рассказал Денис Лакомов, капитан команды «Орешки со сгущенкой», победившей в предыдущей секретной игре.

«Лига Знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги Знаний» и «Студенческой Лиги Знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям.

Участвовать в викторине «Лига Знаний» может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду от одного до пяти человек и зарегистрироваться на сайте.

Посмотреть записи игр можно в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/znanierussia, а также на сайте «Лиги Знаний».