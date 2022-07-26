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Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
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Производитель упаковки Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту

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Компания по производству упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании на территории России на фоне экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок. Об этом сообщили 26 июля в компании.

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Из-за этих проблем Tetra Pak решила передать свое российское подразделение местной команде менеджмента с целями сохранения доступности продуктов первой необходимости и обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков. Известно, что новая компания продолжит работу как самостоятельная организация.

15 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Россия работает над созданием аналога упаковки TetraPak.

За несколько дней до этого сообщалось, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

В конце мая компания обратилась к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию в РФ. Tetra Pak просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране».

До этого, 27 мая, сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.

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