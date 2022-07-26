Союзные силы заняли село Покровское в ДНР

Союзные силы заняли село Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 26 июля, сообщили источники военкора «Известий» Дениса Кулаги.

В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых артиллерия союзных войск отходит от Покровского, чтобы передислоцироваться на другое направление.

Отмечается, что их помощь для занятия этого населенного пункта больше не требуется.

Ранее, 20 июля, военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль село Берестовое в ДНР.

Как подчеркивалось в сообщении, из этого населенного пункта украинские боевики постоянно обстреливали освобожденные города.

В тот же день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что группировка войск республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила уже 255 населенных пунктов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

В тот же день, 4 июля, офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР будут далее освобождать Донбасс и отправятся в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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