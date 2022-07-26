В России ученые создали новый защитный композит для космоса и авиации

Новый тугоплавкий композит для аэрокосмических применений изобрели ученые НИТУ «МИСиС» Вероника Суворова, Андрей Непапушев и Дмитрий Московских. Создатели отмечают, что они смогли одновременно увеличить температуру плавления, теплопроводность и окислительную стойкость, а также уменьшить плотность материала и энергозатраты при производстве. Итоги работы размещены в журнале Ceramics International.

«Предложенный нами композит обладает не только высокой окислительной стойкостью при температурах выше 2000 °С, но и высокими механическими и теплофизическими свойствами. Добавка карбида кремния повысила окислительную стойкость и снизила плотность почти вдвое без падения механических свойств», — объясняет руководитель лаборатории Дмитрий Московских.

В ракетно-космической технике при прохождении через атмосферу Земли ряд узлов должен выдерживать интенсивные нагрузки при температурах более 2000 °С. Как подчеркивают ученые, для этих деталей применяются теплозащитные покрытия из композитных материалов.

При этом важно, чтобы материалы также имели возможность сопротивления интенсивному окислению. По этой причине более распространенные углерод-углеродные композиты не применяются при температуре, превышающей 1600 °С, выше которой окисление уже нельзя контролировать — кислород начинает активно поступать и создаются газообразные продукты реакции, а из-за этого покрытие полностью выгорает.

13 мая сообщалось о разработке наноспутникового комплекса для спасения космонавтов. Его создали сотрудники Самарского национального исследовательского университета. Устройство можно будет разместить на борту орбитальных станций. Разработка предназначена для помощи космонавтам, оказавшимся в критической ситуации в открытом космосе.