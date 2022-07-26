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Польша поддержала план ЕК по сокращению потребления газа

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Польша поддерживает план Еврокомиссии (ЕК) по экономии топлива на 15%. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

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По ее словам, очень важно, чтобы Евросоюз (ЕС) не принуждал государства брать на себя ограничения, которые они не считают допустимыми.

«Польша не может поддержать меры, которые были навязаны странам», — сказала она.

Также она подчеркнула, что вопросы, касающиеся энергетики, должны приниматься правительствами конкретных государств.

«Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», — заключила Анна Москва.

Накануне Анна Москва заявила, что Польша не собирается делиться природным газом с другими странами Евросоюза. По ее словам, в текущей ситуации государства нельзя соглашаться на такой шаг, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима.

Она подчеркнула, что что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.

Министр также добавила, что хранилища Польши в данный момент полны, в отличии от 11 стран Европейского союза и пояснила, что Польша не нуждается в ведении этих ограничений.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.

В свою очередь Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%.

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