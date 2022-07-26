Эксперты ответили на 10 главных вопросов о яйцах

Журналисты 74.ru поговорили с экспертами в области фермерства, диетологии и сотрудниками Роспотребнадзора для того, чтобы ответить на 10 самых популярных вопросов о куриных яйцах.

Так, из статьи можно сделать вывод, что сырые яйца практически не являются причиной сальмонеллеза. Инфекция может быть только на скорлупе, поэтому перед приготовлением яйца следует помыть. Если скорлупа треснута, то продукт можно варить только вкрутую во избежание попадания бактерий в организм. При этом оболочка хранит защитный природный слой, который позволяет яйцам долго не портиться. При попадании на него горячей воды он растворяется.

Хранение яиц в двери холодильника не рекомендовано, так как яйцам наравне с молоком нужна стабильная температура, которой невозможно достичь путем постоянного открывания и закрывания этого вида техники. Наибольшим плюсом хранения яиц в холодильнике в принципе считается увеличенный срок хранения. При этом верным расположением считают укладывание острым концом вниз.

«В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ», — рассказал 24 июля журналистам фермер Александр Малышев.

16 апреля медицинские работники опровергли популярный миф о том, что употребление сырых яиц поможет улучшить тембр голоса. Данный метод лучше заменить физическими упражнениями.