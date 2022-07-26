В Совбезе указали на рост военных угроз России со стороны НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз РФ. Об этом во вторник, 26 июля, сообщила пресс-служба Совбеза России по итогам заседания секции глобальных проблем и международной безопасности.

«Эксперты Совета Безопасности России отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России. По их мнению, Мадридский саммит (прошедший в июне — Ред.) вновь продемонстрировал, что Североатлантический альянс остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СБ РФ подчеркнули, что несмотря на заявления руководства НАТО, деятельность блока не способствует обеспечению международной стабильности, а также укреплению безопасности государств-членов альянса.

5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе. Патрушев уточнил, что Запад не принял во внимание попытки России вести конструктивный диалог по вопросам стратегической стабильности, а также проигнорировал требования Москвы о гарантиях безопасности.

29 июня Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции обозначил Россию как «самую значительную и прямую угрозу безопасности» НАТО. Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года.

На следующий день официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что НАТО является системным вызовом миру и стабильности во всем мире. По его словам, альянс претендует на роль оборонительной организации, но на самом деле продолжает распространять свое влияние на все новые регионы, повсюду развязывая войны.

Тогда же премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что страны НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. В то же время он заявил о намерении альянса «увеличить потенциал сдерживания».