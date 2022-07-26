Бой Монсона и Дацика покажут в кинотеатрах

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет впервые транслироваться в кинотеатрах. Об этом 26 июля сообщают «Известия».

Ближайший вечер единоборств состоится 5 августа, он впервые пройдет по правилам ММА. Показы проведут сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Билеты уже в продаже.

Главным событием вечера станет поединок чемпиона мира в тяжёлой весовой категории Джеффа Монсона и известного российского бойца Вячеслава Дацика.

Перед боем соперники устроили спор о том, кто из них должен считаться более русским. 20 июля Монсон заявил, что его всегда интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. В ответ Дацик на следующей день упрекнул Монсона в незнании русского языка.

В кинотеатрах покажут еще один бой с участием Гаджи «Автомата» Наврузова и Фернандо Родригеса. 19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

Билеты уже в продаже по ссылке

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. И тем не менее, болеть он намерен за российского спортсмена.

На ринг также выйдут российские бойцы ММА и популярные видеоблогеры Святослав Коваленко и Саша Стоун, а также друг с другом сразятся одна из главных звезд кулачных боев Николай Чибисов и известный боец в мире поп-ММА Андрей Ефимовов по прозвищу «Ушу Мастер».