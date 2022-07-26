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В Lada Granta вернули кондиционер

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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На автозаводе объявили о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с кондиционером. По оценке специалистов на такие автомобили приходится около 80% продаж модели. Об этом 26 июля сообщил неофициальный паблик завода Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

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По информации ресурса, при сборке Granta с кондиционером в комплектации Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Стоимость седана в версии с кондиционером от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 рублей без нее. За доплату можно приобрести 15-дюймовые литые диски.

Цена лифтбека LADA Granta с кондиционером стартует с отметки 613 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765 900 рублей без ее использования. Для машины также доступны опционально 15-дюймовые колеса с литыми дисками.

Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером самой дорогой, от 650 000 рублей по госпрограмме или от 811 900 рублей без ее использования. В данную комплектацию входят литые диски. Также у машины сиденье водителя с регулировкой по высоте, есть подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой: на дверях, порогах и арках колес смонтирован защитный обвес из прочного черного пластика, на крыше предусмотрены рейлинги, корпуса наружных зеркал окрашены черной металлизированной эмалью.

25 июля стало известно, что для новой модели Vesta NG автозавод, который намерен приступить к выпуску модели в 2023 году, ограничил гарантийные обязательства модели на условиях 2 года, или 100 тыс. км пробега.

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