Телефонная связь в ДНР перейдет на российский код с 1 августа

В министерстве связи Донецкой Народной Республики (ДНР) анонсировали переход сети фиксированной телефонной связи региона на российский код 856 с 1 августа.

«С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

То есть с начала августа вместо +38 (062)1234567 будет +7 (856)1234567.

Накануне, 25 июля, сообщалось о переходе стационарной связи Луганской Народной Республики (ЛНР) на российскую нумерацию.

7 мая стало известно, что абонентов мобильных операторов ЛНР и Донецкой Народной Республики включили в российский план нумерации в начале мая. Местные жители могут звонить в Россию по внутренним российским тарифам. Новый номер будет зеркальным к текущему, то есть последние семь цифр будут совпадать.

Тогда же замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал кодовую нумерацию для Донбасса продолжением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали еще 21 февраля.

Тогда же военкор «Известий» Валентин Трушнин протестировал мобильную связь в Донецке местного мобильного оператора после изменения кода.