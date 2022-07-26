Захарова заявила о провале «крестового похода» Запада против России

Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила во вторник, 26 июля, в эфире «Соловьев Live».

«Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой «изоляции», — сказала дипломат.

Она добавила, что Соединенные Штаты опозорились на весь мир объявленным крестовым походом против России, пишет Pravda.Ru.

Захарова отметила, что Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, и делает всё, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство страны не брезгует в своем стремлении нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова, пишет «Москва 24».

«У нас уже состоялся насыщенный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, затем была Республика Конго», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что ночью российская делегация перелетела в Уганду, где предстоит встреча Лаврова с руководством этой страны. А затем предстоит посещение еще двух государств — Эфиопии и Узбекистана. При этом последний она назвала «красивой изоляционной точкой», где ожидается совет министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс указал, что Россия якобы превращается в «мирового изгоя». Он заявил об этом, несмотря на череду успешных переговоров и визитов российских представителей в другие страны, передает НСН.

19 июля в посольстве РФ в США также заявляли, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. Как в очередной раз заверили в российском диппредставительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

Попытки правительства Соединенных Штатов Америки представить Россию изолированной страной обусловлены «воспаленным воображением» на фоне прогрессирующей потери Вашингтоном связи с реальностью. Таким образом российские дипломаты в США прокомментировали заявление американского Госдепартамента об усиливающейся изоляции России.

Как отметили в посольстве, пропитанный русофобией курс американского ведомства на искажение реальности вызывает недоумение не только у российской стороны, но и у американских СМИ.