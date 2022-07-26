Шлеменко предрек Родригесу поражение после его слов о русском духе

Боец ММА Александр Шлеменко во вторник, 26 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова бразильского бойца Фернандо Родригеса о том, что россиянам не хватает силы духа.

По его мнению, эти высказывания были глупыми и необдуманными.

«Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», — заявлял 22 июля Родригес перед боем с россиянином Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

Александр Шлеменко убежден, что это высказывание в данном случае лишь замотивирует бойца.

«Родригесу надо отдать должное и поблагодарить его, потому что такие нелестные высказывания, они всегда объединяют, заставляют задуматься, вспомнить историю. Сейчас, я уверен, очень многие поддержат Гаджи и будут желать ему только победы», — считает Шлеменко.

Он подчеркнул, что Родригес сделал глупость, заявляя о духе россиян, так как бой пройдет в России. «Однозначно он пытается зацепить, но тем самым он мотивирует Гаджи, чтобы он из него выбил всю дурь. Какое-то глупое поведение», — считает боец ММА.

19 июля Родригес пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин. Тот в ответ посоветовал бразильцу верить в себя, чтобы он не сразу упал на ринге.

Родригесу сейчас 35 лет, он вернулся в Россию через два года после поражения от Сергея Харитонова. Для Наврузова бой против бразильца станет дебютным в ММА.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. И тем не менее болеть он намерен за российского спортсмена.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».