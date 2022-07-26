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Четыре человека пострадали при обстреле таможенного поста под Брянском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Четыре человека пострадали при атаке таможенного поста «Троебортное» украинским дроном. Об этом 26 июля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

22 июля в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа. В правительстве области заявили, что властями предпринимаются необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

19 июля артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подверглось село Новые Юрковичи в Брянской области. Тогда Богомаз заявил, что пострадавших не было, повреждение получил участок автомобильной дороги.

Также утром 15 июля украинские боевики обстреляли село Некислицы. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередачи. В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Обстрелы приграничных территорий начались на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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