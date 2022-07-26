Четыре человека пострадали при обстреле таможенного поста под Брянском

Четыре человека пострадали при атаке таможенного поста «Троебортное» украинским дроном. Об этом 26 июля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

22 июля в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа. В правительстве области заявили, что властями предпринимаются необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

19 июля артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подверглось село Новые Юрковичи в Брянской области. Тогда Богомаз заявил, что пострадавших не было, повреждение получил участок автомобильной дороги.

Также утром 15 июля украинские боевики обстреляли село Некислицы. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередачи. В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Обстрелы приграничных территорий начались на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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