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Директор департамента МИДа Волынкин допустил прекращение выдачи россиянам шенгенских виз

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В России допускают прекращение выдачи шенгенских виз. Об этом 26 июля сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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«Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. И в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил представитель МИДа.

По его словам, российская сторона выступала и продолжает выступать за сохранение взаимных поездок граждан РФ и европейских государств. Внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что прагматизм и здравый смысл будут превалировать в данном вопросе.

«Если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — отметил Волынкин.

25 июля ряд политических партий Финляндии выступил за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Такая мера была предложена в ответ на начатую РФ спецоперацию в Донбассе.

При этом ранее в тот же день и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщила, что власти страны не будут прекращать выдачу виз россиянам. Она указала, что такой вопрос следует решать на уровне членов ЕС и стран Шенгенского соглашения.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут ограничивать выдачу долгосрочных виз россиянам, но принимать решение по туристическим визам нужно «по существу».

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