Появились подробности повторного поступления Алисы Тепляковой в вуз

Евгений Тепляков, отец десятилетней Алисы Тепляковой, подал документы своей дочери на бюджетные места по программам «Информационные системы и технологии» и «Педагогическое образование» в университет «Синергия». Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в пресс-службе вуза.

«Если гипотетически представить Алису студенткой, то встает вопрос: каким образом Алиса Теплякова будет проходить практику по направлению подготовки «Педагогическое образование», ведь в рамках этой программы предусмотрено ведение уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет вести уроки в школе? Это нонсенс», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе.

В «Синергии» обратили внимание на то, что для поступления на педагогическое направление Алиса Теплякова должна будет сдать внутреннее испытание, и призвали власти рассмотреть изменение законодательства для ужесточения условий для абитуриентов.

Тепляков в своем блоге 23 июля обвинил ректора и всё руководство университета «Синергия» в «отсутствии адекватности» и грубом нарушении прав его старшей дочери и сына Хеймдалля.

В свою очередь, ректор «Синергии» Артем Васильев указал на отсутствие в законодательстве пункта о возможности лицам, не достигшим 14 лет, стажироваться, что необходимо для образовательного процесса.

В 2021 году тогда еще восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое отделение факультета психологии МГУ. У семьи девочки во время зимней сессии возник конфликт с представителями образовательного учреждения. Юная студентка сдавала экзамены на «двойки» и «тройки». Отец ребенка сообщил, что преподаватели специально завалили его дочь на экзамене. В результате инцидента Тепляков напал на заведующего кафедрой факультета.