Фонд Росконгресс принял участие в формировании «дорожной карты» развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1957-р от 16 июля 2022 года об утверждении «дорожной» карты развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года. Ее главная цель — восстановить потенциал развития отрасли после отмены коронавирусных ограничений. «Дорожная карта» содержит 15 мероприятий, которые будут реализовываться с 2022 по 2025 год. Специалисты Фонда Росконгресс приняли активное участие в разработке документа.

«Опыт сотрудников Фонда Росконгресс в различных направлениях подготовки организации Петербургского международного эконоимческого форума, Восточного экономического форума и других крупнейших деловых событий в России позволил дополнить «дорожную карту» необходимыми элементами, демонстрирующими комплекс мер для качественной и продуманной подготовки массовых конгрессно-выставочных мероприятий на всех этапах. Уверен, что при грамотном использовании этого документа процесс создания событий различного уровня станет проще, а работа специалистов отрасли — эффективнее», —отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Особое место в «дорожной карте» занимают предложения по целесообразности и возможным формам введения персонифицированных карт для иностранных участников выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в Российской Федерации. В 2022 году экспертами Фонда была разработана система, успешно примененная на прошедших в июне Петербургском международном экономическом форуме и Петербургском международном юридическом форумах. В рамках нее был введен новый тип документа, подтверждающий право аккредитованного участника мероприятия получить российскую визу, сесть на самолет и въехать на территорию страны.

Ожидаемым результатом станет упрощение таможенных процедур, процесса выдачи виз и других мероприятий, организуемых для участия иностранных экспонентов в целях повышения привлекательности участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации.

Отдельное внимание при разработке «дорожной карты» было уделено подготовке предложений по созданию и развитию современной выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры, в том числе для проведения мероприятий на высшем и высоком уровне и для проведения торжественных протокольных международных мероприятий, по продвижению имиджа Российской Федерации на международной арене. Также рассматриваются варианты организации статистического наблюдения за развитием выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, включая разработку соответствующей методики.

До конца 2022 года будет проведена оценка действующего законодательства в сфере конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности. Таким образом, будет решен вопрос о необходимости разработки отдельного федерального закона для этой сферы деятельности. Предполагается, что до конца октября нынешнего года правительство утвердит Стратегию развития выставочно-ярмарочной отрасли до 2030 года.