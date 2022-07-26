Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС России уничтожили более 40 наемников в ДНР
Мир
В Совбезе указали на рост военных угроз России со стороны НАТО
Мир
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $2000
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Мир
Захарова заявила о провале «крестового похода» Запада против России
Мир
Власти Запорожской области пообещали вскоре вывести гривну из оборота
Мир
В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о дождях в начале августа
Мир
В Запорожской области выдали 8 тыс. российских паспортов
Мир
Посол РФ в Греции указал на обнуление двустороннего сотрудничества
Экономика
Аналитик спрогнозировал доллар по 59 рублей в ближайшие дни

Фонд Росконгресс принял участие в формировании «дорожной карты» развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1957-р от 16 июля 2022 года об утверждении «дорожной» карты развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года. Ее главная цель — восстановить потенциал развития отрасли после отмены коронавирусных ограничений. «Дорожная карта» содержит 15 мероприятий, которые будут реализовываться с 2022 по 2025 год. Специалисты Фонда Росконгресс приняли активное участие в разработке документа.

«Опыт сотрудников Фонда Росконгресс в различных направлениях подготовки организации Петербургского международного эконоимческого форума, Восточного экономического форума и других крупнейших деловых событий в России позволил дополнить «дорожную карту» необходимыми элементами, демонстрирующими комплекс мер для качественной и продуманной подготовки массовых конгрессно-выставочных мероприятий на всех этапах. Уверен, что при грамотном использовании этого документа процесс создания событий различного уровня станет проще, а работа специалистов отрасли — эффективнее», —отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Особое место в «дорожной карте» занимают предложения по целесообразности и возможным формам введения персонифицированных карт для иностранных участников выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в Российской Федерации. В 2022 году экспертами Фонда была разработана система, успешно примененная на прошедших в июне Петербургском международном экономическом форуме и Петербургском международном юридическом форумах. В рамках нее был введен новый тип документа, подтверждающий право аккредитованного участника мероприятия получить российскую визу, сесть на самолет и въехать на территорию страны.

Ожидаемым результатом станет упрощение таможенных процедур, процесса выдачи виз и других мероприятий, организуемых для участия иностранных экспонентов в целях повышения привлекательности участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации.

Отдельное внимание при разработке «дорожной карты» было уделено подготовке предложений по созданию и развитию современной выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры, в том числе для проведения мероприятий на высшем и высоком уровне и для проведения торжественных протокольных международных мероприятий, по продвижению имиджа Российской Федерации на международной арене. Также рассматриваются варианты организации статистического наблюдения за развитием выставочно-ярмарочной и конгрессной отрасли, включая разработку соответствующей методики.

До конца 2022 года будет проведена оценка действующего законодательства в сфере конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности. Таким образом, будет решен вопрос о необходимости разработки отдельного федерального закона для этой сферы деятельности. Предполагается, что до конца октября нынешнего года правительство утвердит Стратегию развития выставочно-ярмарочной отрасли до 2030 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022