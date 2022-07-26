В Совбезе назвали политику ЕС коктейлем из инфантильности и хамства

Текущая политика стран – членов Евросоюза (ЕС) по отношению к России является ничем иным, как коктейлем из «высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости». Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 26 июля, охарактеризовал действия западных стран по отношению к России.

«Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате!» — написал член Совбеза.

Он указал на наплевательское отношение западных политиков к собственным гражданам, которые хотят жить в теплых домах с водой. Также, по словам Медведева, из-за недальновидных действий страдают промышленность и сельское хозяйство.

При этом политики решили не отступать от своих принципов и продолжать наращивать поставки вооружения Киеву «до победного конца».

26 июля стало известно, что представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%.

Впервые предложение ЕК сократить спрос на газ на 15% прозвучало 20 июля. Однако на него негативно отреагировали власти нескольких стран. Публично свое несогласие выразили Испания, Португалия и Греция, а Венгрия не только отвергла план ЕК, но и заявила о переговорах с Россией о дополнительных закупках газа.

На план Еврокомиссии 25 июля отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия остается надежным поставщиком газа и может гарантировать энергобезопасность Европы, однако для этого ЕС должен прекратить ввод санкций в отношении Москвы.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.