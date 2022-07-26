Охота на болотах началась в Ульяновской области

В Ульяновской области началась охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в министерстве природы и цикличной экономики региона.

Подружейные собаки — это собаки, которых используют как помощников при охоте с ружьем. Они ищут дичь и приносят добычу.

Как заявили в министерстве, сейчас за охотой усилили надзор.

«Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи ресурсов. Также при себе нужно иметь разрешения на оружие и добычу, охотничий билет», — говорится в сообщении, которое приводит ulpravda.ru.

Ранее, 24 июля, биологи объяснили, почему в июле нельзя переходить тропу медведям. В этом месяце, самом теплом в году, у животных проходят свадебные игрища. Самок ищут взрослые самцы, и в период гона им лучше не попадаться.