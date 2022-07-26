В МИЦ «Известия» обсудят риски при совершении банковских операций по биометрии
27 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Биометрия в банках: риски и возможности».
Какие банковские услуги можно будет получить по биометрии? Как биометрические данные защищены? Чем опасна утечка? Поможет ли биометрическая идентификация предотвратить мошенничества?
Участники:
- Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;
- Рустам Сагдатулин, директор Регионального общественного центра интернет-технологий;
- Ирина Зиновкина, IT-специалист;
- Мария Михайлова, исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» (онлайн);
- Алексей Парфентьев, эксперт по кибербезопасности (онлайн).
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.