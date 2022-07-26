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Захарова: Антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины вызывает сожаление

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Реакция Израиля на события на Украине является неконструктивной и необъективной. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

По ее словам, руководство Израиля допускает в своих заявлениях антироссийские оценки и демонстрирует поддержку действующим властям Украины.

«Когда были даны на разных уровнях антироссийские оценки, а они звучали именно так, и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада, — это, действительно, вызвало вопросы», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что тенденция к ухудшению двухсторонних отношений не исходит от России. Захарова предложила руководству Израиля взглянуть со стороны на всё, что было сказано и сделано им за последнее время.

«Когда сейчас мы слышим комментарии руководства этой страны, что некоторые действия России на двустороннем треке могут повлиять на отношения, хочется задать вопрос, не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления на протяжении этих месяцев уже повлияли на двусторонние отношения», — заключила представитель МИД.

Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид, вступивший в должность 1 июля, дал поручение предпринять меры в отношении России в случае ликвидации агентства «Сохнут», занимающегося вопросами репатриации. Он заявил, что для Тель-Авива важны отношения с еврейской общиной и с Москвой.

21 июля появилась информация о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации агентства «Сохнут». Позже стало известно, что в связи с возможной ликвидацией в России его представительства, Лапид принял решение об отправке в РФ делегации.

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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