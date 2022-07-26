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В Запорожской области выдали 8 тыс. российских паспортов
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В Запорожской области выдали 8 тыс. российских паспортов

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Фото: РИА Новости
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Более 8 тыс. жителей Запорожской области получили российское гражданство. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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Также он отметил, что еще 15 тыс. паспортов в процессе оформления, а предварительная запись уже превысила 20 тыс. человек.

Также, по его словам, упрощена возможность оформления гражданства без справки из ЗАГСа о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий.

«Декларирование таких справок происходит на месте, при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. В настоящее время их выдают в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

Также 25 июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о том, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября.

За несколько дней до этого был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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