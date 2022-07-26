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6 и 7 августа 2022 года на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль «GARAGE FEST Игора Драйв»

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Фото: Росгонка
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6 и 7 августа 2022 года впервые на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки «GARAGE FEST Игора Драйв».

В рамках фестиваля на специальной площадке ралли мотоцентра «Игора Драйв» пройдут показательные заезды по суперкроссу и мастер-класс от мотокроссмена с мировым именем Евгения Бобрышева.

В субботу, 6 августа, состоятся показательные заезды, где лучшие мотокроссмены России будут бороться за звание самого быстрого райдера этого уикенда. Гостей фестиваля ожидают зрелищные старты и захватывающая борьба. Участники будут соревноваться в пяти заездах по пять кругов, победитель будет выявлен по сумме заработанных баллов в трех своих лучших заездах. Финалом дня станет заезд на выбывание за главный трофей. А маленьких гостей «GARAGE FEST Игора Драйв» порадуют детские показательные выступления юных мотокроссменов.

Во второй день фестиваля, 7 августа, впервые в России состоится мастер-класс от именитого мотогонщика, многократного чемпиона России, двукратного чемпиона Англии по мотокроссу, чемпиона Италии по мотокроссу класса Elite, чемпиона Голландии по мотокроссу и бронзового призера чемпиона мира по мотокроссу MXGP-2015 Евгения Бобрышева.

В программу мастер-класса входят теоретическая часть и практика на треке под руководством Евгения. Для участия в мастер-классе необходимо отправить заявку на электронную почту garagefest.mx@gmail.com и получить подтверждение заявки от организаторов. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено.

«GARAGE FEST Игора Драйв» — это не просто летний фестиваль музыки и скорости. Это крупномасштабное событие, где соединятся спорт, музыка, позитивные эмоции и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи и друзей. Это место, где каждый вне зависимости от возраста и предпочтений найдет что-нибудь для себя.

Билеты на «GARAGE FEST Игора Драйв» можно приобрести на сайте rosgonki.ru. В наличие билеты от 2000 рублей, а 1 августа состоится повышение цен. Рекомендуем планировать свой гоночный уикенд заранее!

«GARAGE FEST Игора Драйв» — точка притяжения для тех, кто не может жить без движения. До скорой встречи!

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