Пожар из-за неосторожного приготовления пищи произошел в Астраханской области

В городе Ахтубинске в Астраханской области произошел пожар в квартире. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 25 июля, в 16.21 на улице Бахчиванджи, 11. Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выехали семеро спасателей и три машины. В 16.29 огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное приготовление пищи.

24 июля сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали при пожара в частном жилом доме в Башкирии. Пламя вспыхнуло в одном из домов поселка Байназарово. Строение было охвачено огнем по всей площади (208 кв. м), а затем пламя перекинулось на соседний дом.