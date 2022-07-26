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В МИД РФ не исключают прекращения выдачи россиянам шенгенских виз

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МИД РФ не исключает, что Европа прекратит оформление шенгенских виз для россиян. Об этом 26 июля заявил директор консульского департамента Иван Волынкин.

По его словам, выдачу виз полностью приостановили консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, а в других странах Европы также звучат призывы к этому.

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«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами. Воспринимаем их соответственно», — сказал Волынкин ТАСС.

Развитие ситуации в этом направлении может привести к полному запрету на выдачу виз, считает дипломат. Однако в России сохраняют надежду на здравый смысл руководства Евросоюза и готовы выстраивать отношения с отдельными государствами Шенгенской зоны.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии. Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — добавил Волынкин.

Накануне исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не прекратят выдачу виз россиянам. По ее словам, этот вопрос должен рассматриваться всеми членами ЕС и странами Шенгенского соглашения.

При этом в тот же день отдельные политические партии Финляндии поддержали отказ от выдачи туристических виз гражданам РФ. Они считают, что эта мера необходима в свете начатой Россией спецоперации в Донбассе.

20 июля генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге сообщило, что подача документов для оформления визы не осуществляется до сентября из-за отсутствия свободных записей. В дипмиссии также рассказали о недавних ограничениях для туристов, вступивших в силу в связи с введенными антироссийскими санкциями.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам на национальном уровне. При этом отмечалось, что принимать решение по краткосрочным визам нужно «по существу».

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