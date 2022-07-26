Из Самары в Анталью будут летать еще три прямых рейса

Жители Самарской области смогут чаще летать на турецкий курорт Анталью, в расписании самарского аэропорта появились еще три прямых рейса. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ГТРК «Самара».

Рейсы стартуют 2 августа. Они будут выполняться до 29 октября. Перевозки будет осуществлять авиакомпания SouthWind Airlines.

Самолеты будут отправляться по вторникам, средам и субботам в 12:10, уточняет НИА «Самара». Прибытие в турецкий аэропорт запланировано на 15:10. Перелеты будут осуществляться на Airbus A321, который может вместить до 220 пассажиров.

Ранее сообщалось, что количество прямых рейсов из Самары в Ереван увеличилось в июле. Теперь в столицу Армении жители региона смогут вылететь семь раз в неделю.