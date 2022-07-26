Женщина погибла в результате аварии в Барнауле

Автомобильная авария произошла в Индустриальном районе Барнаула. В результате ДТП погиб один человек. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на группу «Инцидент Барнаул» в соцсетях.

Инцидент произошел ранее в этот день на Трактовой улице. 49-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2109 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с Toyota Hiace, за рулем машины находился 37-летний мужчина. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.