Реклама
Прямой эфир
Мир
Le Monde указала на истощение ресурсов ЕС по введению санкций против России
Мир
В Херсонской области намерены провести референдум вопреки террору Киева
Мир
NYT рассказала о низком боевом духе украинской армии
Мир
Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном
Мир
Росгвардия за месяц уничтожила более 400 националистов с помощью БПЛА
Мир
Россия и Турция обсудят расширение торговли в национальных валютах
Мир
В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о дождях в начале августа
Мир
El Pais предрекла раскол ЕС из-за энергетического кризиса
Мир
В ДНР запланировали освободить территорию республики от ВСУ к концу августа
Мир
Генпрокурор России назвал распространение оружия с Украины угрозой для стран СНГ

Женщина погибла в результате аварии в Барнауле

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильная авария произошла в Индустриальном районе Барнаула. В результате ДТП погиб один человек. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на группу «Инцидент Барнаул» в соцсетях.

Инцидент произошел ранее в этот день на Трактовой улице. 49-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2109 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с Toyota Hiace, за рулем машины находился 37-летний мужчина. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022