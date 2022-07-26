Мэр Донецка сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе после удара ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе в Буденновском районе города, возникшего утром 26 июля в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

«Пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщали, что пожар на нефтебазе был локализован.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики выпустили сегодня ранним утром в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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