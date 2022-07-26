Украинские войска ночью попытались нанести ракетный удар по Херсону

В Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбившая украинские ракеты. Об этом 26 июля сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система ПВО. Информация уточняется», — цитирует пресс-службу «РИА Новости».

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В тот же день офицер зенитных войск из группировки «О» рассказал, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», несмотря на то, что по характеристикам военная техника на это не рассчитана.

О работе средств ПВО, отражавших атаки со стороны Украины, также сообщали 25 июля в Донецке и 24 июля в Мелитополе. По словам местных властей, в обоих случаях удалось сбить ракеты.

21 июля замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские средства ПВО отразили 80% ударов со стороны украинских войск по территории регионе с начала спецоперации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.