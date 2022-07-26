В Рязанской области начали уборку зерновых культур

Уборка зерновых культур началась в шести районах Рязанской области. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил областной минсельхоз.

Как отмечает 62INFO.ru, сбор урожая начался в Александро-Невском, Михайловском, Кораблинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском районах. Сейчас на полях работают более 50 комбайнов. В пик кампании их число возрастет до 1600.

«Пробная уборка показывает, что урожайность озимой пшеницы в этом сезоне ожидается выше, чем в 2021 году. Влажность зерна составляет 15-20%, полученное зерно проходит подсушивание на зерносушильном оборудовании», — рассказали в ведомстве.

Всего в 2022 году в регионе планируют убрать урожай зерна на площади 724,5 тыс га. Это на 3% больше, чем прошлогодний показатель, и максимальный за 24 года.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.