Один человек погиб при пожаре в Рязанской области

В Дашково-Песочне в Рязанской области при пожаре погиб мужчина. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 26 июля, в 19:19. Загорелась квартира в 13-этажном кирпичном доме. Площадь пожара составила 10 кв. м. Его удалось ликвидировать в 19:41. В тушении принимали участие 11 спасателей и три пожарных машины.

Три человека были эвакуированы. При пожаре погиб мужчина 1971 года рождения. Причины инцидента выясняются.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в Сокольском районе Вологодской области. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.