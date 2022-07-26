Посольство РФ: вызывают недоумение заявления США об изоляции России

Посольство РФ в Вашингтоне опровергло утверждение Государственного департамента США об изоляции России. Об этом представительство заявило 26 июля в Telegram-канале.

«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас. Огульные заявления не выдерживают критики», — заявили в посольстве.

Дипмиссия обратила внимание на то, что Россия активно вовлечена в международные дела. В качестве примера она привела африканское турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«В ходе визитов в Египет и Республику Конго глава российской дипломатии не только провел обстоятельные переговоры со своими коллегами, но и был принят руководителями государств. В Каире министр встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств и постоянными представителями стран — членов организации», — отметило представительство.

В сообщении говорится, что попытки представить Россию изолированной страной вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью.

«Пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — заключили в посольстве.

25 июля представитель Госдепа США Нед Прайс указал, что Россия якобы превращается в «мирового изгоя». Так он отреагировал на начавшееся африканское турне Лаврова.

Лавров прибыл в Республику Конго 24 июля с рабочим визитом. Днем ранее он посетил Каир. Египет стал первой страной в африканской поездке министра иностранных дел России. После Конго Лавров посетит также Уганду и Эфиопию.

Турне проходит после того, как 3 июня президент России Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что РФ будет развивать отношения с государствами континента.

19 июля посольство РФ в США также утверждало, что Госдеп выдвигает голословные заявления о «международной изоляции» Москвы. В российском диппредставительстве заверили, что руководство страны активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира.