Синоптики насчитали 23 теплых летних дня в Мурманске

Синоптики-любители насчитали в Мурманске 23 теплых летних дня. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на группу «Погода в Мурманске» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 25 июля максимальная температура на метеостанции составила +20,5 градуса. Это 23-е пересечение 20-градусной отметки в году, отмечается в материале. По подсчетам синоптиков, семь теплых дней было в июне и 16 — в июле.

26 июля тенденция продолжится. Однако, как считают составители любительских прогнозов, до 20 теплых июльских дней шансов добраться нет. Их максимальное количество может составить 19.

25 июля за полтора часа в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. Во время ливня под воду ушел автомобиль, водитель которого успел выбраться из салона благодаря саперной лопатке.