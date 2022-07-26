NYT: боевой дух украинской армии снижается из-за новобранцев, не желающих служить

Боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижается из-за уличного набора добровольцев. Об этом 25 июля пишет газета The New York Times.

«Из-за вербовки на улице звучат обвинения в том, что набор в армию носит скрытный и произвольный характер. Она (вербовка. — Ред.) нарушает правила правительства, а также ведет к тому, что вместо желающих служить призывают нежелающих. К тому же из-за нее (вербовки. — Ред.) началась игра в кошки-мышки между вербовщиками и мужчинами, пытающимися от них скрыться», — пишет издание.

Журналисты приводят данные, что молодые люди уклоняются от службы, обращаются к юристам с просьбой помочь в этом и пользуются Telegram-каналами, которые отслеживают местонахождение уличных вербовщиков.

«Есть также признаки того, что через пять изнурительных месяцев войны чувство единства ослабевает. Солдаты, в том числе минимально подготовленные новобранцы, несли долгую и тяжелую службу, а другим удавалось держаться подальше от нее», — сообщает The New York Times.

Газета также опубликовала слова старшего сержанта 47-го батальона ВСУ Валерия Маркуса. Он пожаловался на деморализацию войск, которая образовалась из-за появления призывников с низкой квалификацией или нежелающих служить. По его словам, среди таких служащих распространено употребление алкоголя.

21 июля телеканал NBC рассказал о падении боевого духа среди иностранных наемников на Украине. Бывший морской пехотинец США Рипли Роулигс заявил, что на это повлияли задержки с поставками западного вооружения и изменившиеся действия Вооруженных сил России.

1 июня стало известно, что военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявили об отказе бороться за Украину под руководством нынешней власти. В видеообращении они объяснили, что подразделение несет большие потери, а командование предало личный состав, из-за чего боевой дух солдат крайне низок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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