Россия и Турция обсудят расширение торговли в национальных валютах

Делегации Москвы и Анкары после встречи глав государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Иране ведут переговоры об увеличении роли нацвалюты в вопросах торговли между странами и снижении доли доллара. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах», — говорится в публикации.

Там также указали на существенный рост экспорта в Россию за первое полугодие 2022 года и необходимость разработки формулы для обеспечения денежного баланса, который позволит вести торговые отношения между Москвой и Анкарой.

21 июля появилась информация о том, что Турция может стать посредником в продаже странам Евросоюза (ЕС) российского газа, если прямая закупка топлива у РФ будет под запретом.

19 июля состоялся трехсторонний саммит турецкого, иранского и российского лидеров — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президент России также пообщался с лидерами Ирана и Турции.