Диетолог назвал продукт для увеличения продолжительности жизни

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал 26 июля о пользе тофу.

«Полезен он тем, что, во-первых, это очень хороший качественный белок. Во-вторых, этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. ‹...› Тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни», — рассказал врач URA.RU.

Он отметил, что большая часть пользы в тофу заключается в изофлавонах. Они снижают уровень воспаления в организме и защищают его от развития возрастных болезней.

«Также у некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем и другим. Присутствие таких элементов в питании оценивается как полезное. По крайней мере, у женщин присутствие фитоэстрогена может снижать проявления климакса. То есть они гармонизируют женский гормональный обмен», — добавил Гинзбург.

11 июля диетолог Антонина Стародубова рассказала, что несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта.