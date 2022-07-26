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МИД России: не исключено, что Европа прекратит выдачу шенгенских виз россиянам

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Европа может прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом 26 июля рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — заявил он ТАСС.

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Представитель ведомства напомнил, что полную приостановку оформления виз уже осуществили консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Эта тенденция может охватить и остальные страны Шенгенской зоны.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал Волынкин.

При этом он отметил, что в таком случае Москва будет договариваться о выдаче виз с конкретными странами, готовыми пойти на сотрудничество.

«Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — рассказал дипломат.

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен опровергла планы властей прекратить выдачу виз россиянам. По ее словам, этот вопрос находится в компетенции ЕС и стран Шенгенского соглашения.

Однако позже в этот день стало известно, что отдельные финские партии поддержали отказ от выдачи туристических виз гражданам РФ. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую Россией спецоперацию в Донбассе.

20 июля генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге уведомило, что на подачу документов для оформления визы нет свободных записей до сентября. В дипмиссии также напомнили о последних ограничениях для туристов, вступивших в силу в связи с введенными антироссийскими санкциями.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

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