В ДНР запланировали освободить территорию республики от ВСУ к концу августа
Территория Донецкой Народной Республики (ДНР) будет освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ) к концу августа. Об этом 26 июля заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.
«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — заявил он в эфире «Соловьев Live».
18 июля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил, что территория республики будет освобождена в 2022 году, не уточнив при этом конкретной даты.
Днем ранее бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.
3 июля в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и выходе на административные границы, установленные в 2014 году.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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