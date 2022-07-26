В Донецке локализовали пожар на нефтебазе после обстрела ВСУ

Пожар на нефтебазе в Буденновском районе Донецка локализован, сообщили 26 июля в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

На базе загорелись шесть стационарных цистерн с топливом в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

«На железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три цистерны были охвачены огнем. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар начался утром во вторник, 26 июля. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики выпустили сегодня ранним утром в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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