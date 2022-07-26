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Сотрудники зоопарка в Абакане показали новорожденного ежа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники «Центра живой природы» в Абакане показали новорожденного детеныша ежа. Видео опубликовано в соцсетях зоопарка 26 июля.

Ежонку всего три недели, и до момента взросления он будет находиться в домике со своей мамой, где практически всё свое время спит и ест.

Как рассказали сотрудники абаканского зоопарка, новорожденные ежи отличаются мягкими иголками, которые быстро начинают твердеть.

22 июля стало известно, что в Торонто у красной панды (этот вид находится под угрозой исчезновения) родился детеныш. Он появился на свет еще 13 июля. Этот случай стал всего третьим за 25 лет существования зоопарка Торонто.

Новорожденный самец красной панды весит всего 221 г. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет, только потом зоопарк покажет его посетителям.

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