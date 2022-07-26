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El Pais предрекла раскол ЕС из-за энергетического кризиса

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Фото: Global Look press/Frank Rumpenhorst
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Энергетический кризис может привести к расколу Евросоюза. Об этом пишет испанская El Pais.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

Газета опубликовала 24 июля статью под заголовком «Европа трепещет перед энергетическим кризисом». В ней говорится, что меры, направленные на преодоление ситуации, приведут к разладу союзнических отношений внутри Европы.

При этом, по мнению издания, первые признаки раскола уже видны и выражаются в несогласии ряда стран следовать плану по сокращению потребления газа на 15%.

Кроме энергетического кризиса внутри Евросоюза вновь дают о себе знать разногласия из-за фискальной и монетарной политики, уже не раз возникавшие между так называемыми странами севера и юга Европы.

«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», — отмечает El Pais.

26 июля стало известно, что представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%. Предложение Еврокомиссии (ЕК) предусматривает добровольное сокращение национального газопотребления на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Впервые предложение ЕК сократить спрос на газ на 15% прозвучало 20 июля. Однако на него негативно отреагировали власти нескольких стран. Публично свое несогласие выразили Испания, Португалия и Греция, а Венгрия не только отвергла план ЕК, но и заявила о переговорах с Россией о дополнительных закупках газа.

На план Еврокомиссии 25 июля отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия остается надежным поставщиком газа и может гарантировать энергобезопасность Европы, однако для этого ЕС должен прекратить ввод санкций в отношении Москвы.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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