Карта спецоперации на Украине 26 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удара высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки.

Кроме того, в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате удара по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево ДНР уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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