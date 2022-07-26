Страны Евросоюза согласовали план сокращения газопотребления на 15%

Представители стран Евросоюза (ЕС) согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%, сообщило во вторник, 26 июля, агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

«Учитывая заявление России о дальнейшем сокращении поставок газа по «Северному потоку», государства ЕС, по-видимому, согласились на чрезвычайный план действий. По имеющейся информации, он должен быть официально подтвержден сегодня на специальном совещании министров энергетики в Брюсселе», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что принятое решение поможет снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок российского газа.

Дипломаты подтвердили, что план, предложенный Комиссией ЕС, предусматривает добровольное сокращение национального газопотребления на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Ранее в понедельник, 25 июля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

О плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

Представители министерства энергетики Франции не поддержали план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15%. Свое решение они аргументировали тем, что «на Европу надвигается энергетический кризис». По их мнению, в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.