В Индии от контрафактного алкоголя погибли 16 человек
В индийском Гуджарате по меньшей мере 16 человек погибли и еще несколько были госпитализированы после отравления контрафактным алкоголем. Информация об этом появилась на сайте газеты The Times Of India 26 июля.
«Полицейские подтвердили восемь смертей в Ботаде и восемь в Ахмадабаде», — отмечается в публикации.
Пять человек находятся в критическом состоянии, добавляет издание. Полиция устанавливает производителей и продавцов контрафактного алкоголя.
В 2020 году в индийском штате Пенджаб скончались 104 человека после употребления контрафактного алкоголя. Тогда, по предварительным данным, в продукции содержался ядовитый денатурированный спирт, который используется в лакокрасочных работах.