Массовая автоавария произошла на Большой Академической улице в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Большой Академической улице (перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной Дороги) в районе 5:40 утра во вторник, 26 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Информации о пострадавших не поступало. На представленных дептрансом кадрах видна вереница автомобилей, которые, видимо, столкнулись со впереди затормозившей машиной. Еще на одном фото — сильно помятая кабина автомобиля типа «ГАЗель».

23 июля ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы. Тогда, по предварительным данным, сообщалось, что виновником аварии стал водитель «ГАЗели». Его авто врезался в легковую машину, идущую в попутном направлении.