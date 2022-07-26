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NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях санкций

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Западные санкции, направленные на нанесение ущерба экономике России, не справились со своей задачей. Об этом пишет журнал The National Interest (NI) 24 июля.

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В публикации указывается, что во II квартале текущего года профицит внешней торговли РФ составил рекордные $70,1 млрд. Кроме того, рубль показал устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такой успех связан с высокими ценами на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Издание отмечает, что санкции больше вредят Западу, чем России. Дело в том, что Европа, которая в 2021 году импортировала 40% природного газа из РФ, в настоящее время сталкивается с двойным ударом: острой нехваткой топлива из-за сокращения российского импорта и высокой инфляцией, частично вызванной ценами на энергоносители.

«Это может привести к долгой и холодной зиме, когда спрос на энергоносители резко возрастет, в то же время Европа собирается прекратить импорт нефти из России по морю, как того требует постановление Европейского союза, введенное в июне. Ситуация может стать еще хуже, если Россия решит прекратить экспорт природного газа в Европу по трубопроводам, что временно разрешено указом ЕС», — пишет издание.

Как уточняется в публикации, с экономической точки зрения РФ не пострадала.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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